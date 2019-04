Els catalans compraran 7 milions de roses i 1,5 milions de llibres per Sant Jordi

Els gremis de Floristes i de Llibreters somriuen i es mostren optimistes amb aquesta diada de Sant Jordi. Esperen que els catalans comprin 7 milions de roses i 1,5 milions de llibres, unes xifres positives, en part, gràcies a la proximitat de la festa amb la Setmana Santa. Així, Barcelona s'omple aquest dimarts amb unes mil parades de llibres i quatre mil de roses, mentre que es preveuen més de dos mil punts de venda il·legals. La rosa vermella serà un any més la protagonista indiscutible, tot i que se'n consolidarà la groga amb unes 600.000 vendes. Al seu torn, el Gremi de Llibreters espera augmentar la facturació fins a un 2% respecte als 22 MEUR del 2018.

Tot i sortir d'unes vacances, aquest 23 d'abril és un dia laborable i els floristes, les empreses, les escoles i els comerços gaudiran de plena activitat. En aquest sentit, s'espera vendre 7 milions de roses, de les quals només un 4% es produeix a Catalunya.

D'aquesta manera, per cobrir la demanda, la majoria de flors seran d'importació a causa de la disminució progressiva d'aquest delicat cultiu i l'alta demanda concentrada en només una jornada. El gruix de roses arriba d'Equador i Colòmbia (70%) i, en menor mesura, d'Holanda (15%). També n'hi ha un 10% que prové d'altres punts d'Espanya, especialment de Sòria.

La principal tendència d'aquest Sant Jordi, però, seran els complements naturals per engalanar les roses. A part de l'espiga i la senyera tradicionals, també acompanyaran les flors peces de fusta o de roba, fibres naturals i, fins i tot, detalls de ceràmica per tal de donar-los un valor afegit.

D'altra banda, el Gremi de Llibreters confia incrementar un 2% les vendes per Sant Jordi respecte als 22 MEUR de facturació de l'any passat. En aquesta línia, el sector del llibre infantil i juvenil preveu mantenir el 34% del total de les vendes.

Gràcies a l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, es podran trobar parades des del Passeig Sant Joan fins a Ciutat Vella i l'Eixample, els dos districtes que acullen el gruix de les parades. Per aquest motiu, aquest any s'ha oxigenat el centre per poder facilitar la circulació de les persones i la seguretat i s'han ampliat els espais disponibles.