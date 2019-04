L'empresari bagenc Jordi Soler, investigat pel cas 3%, hauria pagat viatges a càrrecs de CDC

L'empresari bagenc Jordi Soler, president del Grup Soler, i investigat pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de Convergència Democràtica (el cas 3%), hauria «complimentat» alts càrrecs del Govern d'Artur Mas i també responsables i diputats de Convergència amb entrades i viatges per seguir el Barça per Espanya i Europa, segons publicava ahir el diari El País.

La Guàrdia Civil conclou que dels missatges de mòbil de Soler es desprèn que el constructor va pagar un viatge a Berlín per assistir a la final de la Champions entre el Barça i la Juventus l'any 2015, un viatge al qual també va ser convidat el síndic de greuges, Rafael Ribó. Segons la investigació, les invitacions de polítics buscarien «obtenir un tracte favorable» per als negocis de Soler.

Segons la investigació de la Guàrdia Civil, continua el rotatiu, l'empresari hauria assumit «despeses a manera d'invitació o obsequi» per a «l'assistència a partits de futbol d'autoritats públiques i polítiques» amb la voluntat d'«obtenir certa capacitat d'influència» per beneficiar els seus interessos empresarials. L'institut armat també sosté que tres dies abans de la final de la Champions a Berlín, un dels catorze convidats per Soler al partit hauria escrit a l'empresari bagenc que «el Rafael té una entrada provinent del Barcelona i em pregunta si hi ha una plaça per a la seva filla Alba». L'autor del missatge és Ramon Camp, històric de la Convergència, i el Rafael al·ludit al text és Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya.

Els missatges interceptats per la Guàrdia Civil demostrarien que Jordi Soler hauria organitzat la contractació d'un vol privat entre Barcelona i Berlín. «Almenys pel que fa al desplaçament i els trasllats des de l'aeroport a l'estadi, se n'hauria fet càrrec el senyor Soler», diu l'informe de l'institut armat remès a l'Audiència Nacional. Durant la investigació, els agents haurien identificat set dels 14 assistents al partit. Així, hi figurarien Ribó i la seva filla, Ramon Camp, i també la bagenca Francesca Guardiola, subdirectora general de Relacions Exteriors del departament de Presidència, esposa de Camp i germana de l'exentrenador del Barça Pep Guardiola. També hi seria Josep Antoni Rosell, llavors director general d'Infraestructures.cat.

Segons explica El País, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha demanat a la companyia que va organitzar el vol que identifiqui qui el va contractar, quins serveis es van pagar i com es va facturar.

D'altra banda, el rotatiu revela una conversa interceptada per la Guàrdia Civil entre l'alcalde de Tona, Josep Salom, i Soler, en què el primer demanava diners al bagenc amb finalitat electoral. L'alcalde demanava «1.500 aprox.» i Soler hauria respost: «Hi pots comptar. Fes-me arribar una factura».