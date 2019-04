Escòcia vol celebrar un nou referèndum d'independència abans del 2021

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va proposar la celebració d'un referèndum independentista abans de l'arribada, el 2021, de les properes eleccions, malgrat que el Govern britànic ha descartat una possible reedició de la consulta del 2014.

Sturgeon va anunciar davant del Parlament escocès que el seu Executiu presentarà el projecte per mirar d'establir aquest mateix any les normes per a la nova convocatòria, malgrat que va reconèixer que no apel·larà ara com ara a l'anomenada Secció 30, sota la qual es faria aquest segon referèndum.

La líder escocesa, que havia aparcat les seves reivindicacions sobre aquesta qüestió pel procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, va lamentar que el sistema actual no serveix els interessos d'Escòcia i que el repartiment de competències continua sent «totalment inadequat». «S'hauria de poder triar entre el Brexit i un futur d'Escòcia com a nació europea independent abans que conclogui el mandat d'aquest Parlament», va reclamar la ministra principal, que durant els darrers anys ha defensat que l'escenari de futur ja no és en cap cas el mateix que el que hi havia l'any 2014.



Suport a la UE

El 62% dels qui van participar a Escòcia en el referèndum sobre el Brexit el juny del 2016 van votar a favor de formar part de la Unió Europea. A escala general del Regne Unit, els resultats es van inclinar, no obstant això, a favor de la sortida (51,9%) i el país encara està intentant concretar quan i en quines condicions es produirà el divorci, després d'uns mesos en els quals el Parlament britànic ha rebutjat repetidament l'acord de la primera ministra britànica, Theresa May, amb Brussel·les.

«El Brexit ha exposat un dèficit democràtic profund al cor de com es governa Escòcia», va lamentar Sturgeon, en referència al fet que els escocesos puguin ser obligats de marxar de la UE tot i haver votant en contra en el referèndum del 2016. La primera ministra escocesa va lamentar que, amb el Brexit, Escòcia va cap a quedar-se «marginada» en l'àmbit internacional. «La independència, en canvi, ens permetria protegir el nostre lloc a Europa», va concloure Sturgeon.

Sturgeon va apel·lar principalment al Partit Nacional Escocès (SNP) per fer campanya i mobilitzar un altre cop la ciutadania: «Si augmenta el suport i les crides a la independència, cap govern britànic podrà frenar la voluntat de la gent». «Crec que la motivació per la independència és més forta que mai», va dir la primera ministra escocesa, però va admetre que «altres persones poden tenir visions diferents».