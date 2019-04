Treballadors de les obres de Notre-Dame van fumar a la bastida

Alguns dels treballadors de les obres de Notre-Dame van confessar a la policia haver fumat a les bastides tot i estar prohibit, segons el setmanari francès Le Canard enchaîné.

Segons el setmanari satíric parisenc, els investigadors han trobat diverses burilles al lloc de l'incendi que va afectar la catedral parisenca el 15 d'abril passat i han descobert també llacunes de seguretat. Així mateix, afirma que els Bombers van ser avisats 35 minuts després que saltés la primera alarma d'incendi, en lloc dels 20 minuts que s'havien anunciat oficialment.

Segons els funcionaris de Notre-Dame als quals va entrevistar el setmanari Le Canard enchaîné, els cables elèctrics estaven col·locats de manera que exposaven el monument a «curtcircuits», fet que, segons van assenyalar, està «prohibit» per totes les normes de seguretat.

La violació de la prohibició de fumar no és, però, l'única fallada de seguretat que patia Notre-Dame. Segons Le Canard enchaîné, encara que en la coberta de fusta no havia d'haver-hi cap dispositiu elèctric que pogués provocar una espurna, «cables elèctrics corrien per tot l'embigat», tot i estar en clara «infracció de totes les normes de seguretat dictades pels arquitectes cap dels monuments històrics».



Reunió al ministeri de Cultura

D'altra banda, el ministeri espa-nyol de Cultura i Esport va convocar un Consell de Patrimoni Històric extraordinari a Madrid per demà en el qual tractarà la situació dels plans de salvaguarda de béns culturals davant emergències, segons va anunciar el departament que dirigeix José Guirao, després de l'incendi que va patir la catedral de Notre-Dame de París.

Aquest serà l'únic punt en l'ordre del dia, tal com van assenyalar fonts ministerials, que van recordar que aquests plans s'emmarquen en el Pla nacional d'emergències i gestió de riscos en el patrimoni cultural, aprovat en el Consell de patrimoni històric de l'any 2015.