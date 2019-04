El CDR de Manresa reuneix els partits sobiranistes en un debat electoral

El CDR de Manresa va organitzar ahir un debat electoral en el qual van participar els quatre partits sobiranistes que concorren a les eleccions de diumenge. Hi van prendre part el barceloní Josep Pagès, número 7 de Junts per Catalunya; Pep Peraire, 29è pel Front Republicà; Ana Querol, 26a per En Comú Podem; i el president d'Esquerra Republicana a Manresa, Ramon Fontdevila.

Tots van defensar el dret d'autodeterminació. Pagès va dir que Junts per Catalunya pretén donar veu a l'1-O. Peraire, que més enllà de ser o no independentista, és un dret fonamental. Querol va assegurar que cal un referèndum per desencallar la situació entre Catalunya i Espanya. Un referèndum pactat, va remarcar. Fontdevila, per la seva part, va afirmar que després de l'1-O «mai hem sigut tants i hem anat tan enllà, i això no té marxa enrere».

Durant el debat també es va parlar de com fer front a la repressió i a l'extrema dreta.