El Govern britànic rebutja donar l'autorització a un nou referèndum escocès

El Govern britànic ha rebutjat la petició de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de celebrar un referèndum d'independència abans del maig del 2021. El ministre de gabinet David Lidington, número dos de May, va assegurar ahir a la BBC que no hi ha «proves» que hi hagi un augment del suport per un referèndum d'independència a Escòcia i que el de l'any 2014 ja va resoldre el tema «per a una generació».

Sturgeon va anunciar els seus plans per celebrar una nova consulta en cas de Brexit, però requereix l'autorització de Londres perquè la votació es faci amb totes les garanties legals. Segons Sturgeon, el Govern britànic té «zero credibilitat» i s'ha de plantejar com pot veure «acceptable bloquejar una votació democràtica».

D'altra banda, el mateix David Lidington confia que el Parlament doni el vistiplau a l'acord de retirada de la Unió Europea abans que prengui possessió la pròxima Eurocambra al principi de juliol, malgrat la falta d'avanços sobre aquest tema. Lidington va evitar ahir donar un calendari «exacte», perquè «depèn en gran manera de com vagin les converses amb el Partit Laborista», amb les quals la primera ministra, Theresa May, espera aconseguir la majoria suficient perquè prosperi l'acord negociat entre Londres i Brussel·les.

«No vull fixar una data inflexible perquè això comença a crear les seves pròpies rigideses, però no crec que puguem permetre'ns vagar molt més. Necessitemaquest fet abans que arribi el nou Parlament Europeu», va explicar Lidington en declaracions a Reuters. El Govern de Regne Unit ja ha fet passos perquè el país participi en les eleccions europees del maig, davant la possibilitat que el Parlament no hagi aprovat l'acord i el país continuï formant part del bloc comunitari.