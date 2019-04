El jutge Marchena titlla declaracions de la defensa d'«insult al tribunal»

El president del tribunal del procés, Manuel Marchena, es va esforçar ahir a reconduir testimonis de la defensa les paraules dels quals derivaven, al seu parer, en argumentacions polítiques i sobre el dret a l'autodeterminació: «Això és un insult als membres del tribunal», va arribar a dir sobre un d'ells.

Després de setmanes de declaracions de policies, guàrdies civils i mossos citats per les acusacions, el torn dels testimonis proposats pels advocats dels acusats va començar ahir i continuarà al llarg de les pròximes sessions.

Diverses vegades, el jutge Marchena va delimitar les seves intervencions perquè, deia, no excedissin l'objecte del judici i es convertissin en «dissertacions acadèmiques» o en relats sobre «aspectes històrics» que no interessen al tribunal.

Les frases més contundents les va pronunciar durant la declaració del catedràtic de Dret Constitucional Enoch Albertí, que va confeccionar una part del Llibre Blanc sobre la Transició Nacional encarregat durant el Govern d'Artur Mas. Va ser quan Albertí, a preguntes de l'advocat Benet Salellas (de Jordi Cuixart), va començar a relatar la naturalesa del dret a autodeterminació. El magistrat el va interrompre i es va adreçar al lletrat: «Miri, senyor Salellas, el llibre blanc està incorporat a la causa. Li asseguro que el tribunal el llegirà, en alguns casos l'ha llegit, des de la primera fins a l'última pàgina», va dir, per afegir que «si el testimoni fa una dissertació acadèmica sobre els continguts i dimensions del dret d'autodeterminació, està convertint el professor en un pèrit jurídic».

«El judici que pugui tenir aquesta sala –va afirmar– sobre el dret d'autodeterminació podrà fins i tot estar inspirat en la brillant producció acadèmica del testimoni que és avui aquí, però el que no podem permetre és que el judici es converteixi en una lliçó d'un constitucionalista als magistrats del Tribunal Suprem». Els magistrats, va indicar Marchena, no poden «permetre amb passivitat que el judici es converteixi en una dissertació», cosa que va qualificar d'«insult per als membres del tribunal», per assegurar a l'advocat que no tingués dubte «que la producció bibliogràfica del testimoni serà examinada».

Al llarg del matí d'ahir, el jutge Marchena va tallar pràcticament tots els testimonis. Com Gerardo Pisarello, tinent d'alcalde de Barcelona i candidat d'En Comú Podem a les generals, quan també va parlar del dret d'autodeterminació i com a Catalunya es debat sobre ell «des de fa moltíssim temps», remuntant-se a l'època de Manuel Azaña.