El cervell dels atemptats de Sri Lanka va morir en una de les explosions en hotels

Mohamed Zahran Hashim, suposat cervell dels atemptats que van acabar amb la vida d'almenys 250 persones el Diumenge de Resurrecció a Sri Lanka, va morir en l'atac perpetrat contra un hotel de luxe a Colombo, la principal ciutat del país. La Direcció de la Intel·ligència Militar de Sri Lanka va assenyalar que Mohamed Zahran Hashim que és l'home que apareix armat al costat de set encaputxats en el vídeo de reivindicació dels atemptats que va divulgar el grup terrorista Estat Islàmic– va morir a l'atac contra l'hotel Shangri La de Colombo.

Per part seva, l'exministre de Defensa de Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa va anunciar que competirà a les eleccions presidencials previstes per a aquest any amb la promesa de combatre l'islam radical. L'exministre va assegurar que, un cop en el càrrec, reforçarà els serveis d'Intel·ligència i de seguretat. L'últim ministre de Defensa, Hemasiri Fernando, va dimitir dijous assumint la responsabilitat política pels errors en la gestió de la informació lliurada per l'Índia. Gotabaya, com se'l coneix popularment, va afirmar que l'atemptat podria haver-se evitat si l'actual Govern no hagués desmantellat la xarxa d'Intel·ligència i els mecanismes de vigilància que es van crear durant la guerra civil i es van seguir desenvolupant després.

D'altra banda, els cossos de María González Vicente i Alberto Chaves, els dos joves gallecs morts als atemptats de diumenge, van arribar a la localitat de Pontevedra de Pontecesures, on seran enter-rats avui. L'alcalde del municipi, Juan Manuel Vidal, va explicar que a les cinc de la tarda va començar la vetlla al tanatori d'Iria Flavia, situat a la localitat veïna de Padrón.

Encara que Alberto Chaves era originari del municipi corunyès de Rianxo, havia establert el seu domicili a Pontecesures, d'on era María González, i on és previst que descansin tots dos. Els dos cossos van ser vetllats junts per desig de les seves respectives famílies.