Moren un home i una dona en dos accidents mortals a Amposta d'Ebre i Alcarràs

Un home d'uns 50 anys va aparèixer mort ahir en un canal de l'Ebre a Amposta (Tarragona), segons van informar els Mossos

La policia catalana va rebre l'alerta poc abans de les 9.30 hores i va col·laborar amb els serveis d'emergència per tractar de salvar l'home.

El cos policial va obrir diligències per investigar l'ocorregut i van informar que el cadàver no presentava indicis de criminalitat.

D'altra banda, un accident entre dos turismes i tres camions a Alcarràs (Segrià), segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), va deixar una morta de 46 anys i tres ferits lleus. Els serveis d'emergència van rebre l'avís del sinistre a la carretera A-2 al seu pas per aquest municipi. En concret, l'accident va tenir lloc al quilòmetre 450 de l'A-2 en direcció Soses. La col·lisió va ser per encalç i s'hi van veure implicats una grua, dos camions i dos turismes.

Segons va explicar l'SCT, la grua carregava un vehicle avariat quan se li va trencar el ganxo de remolc. El cotxe va anar a parar al mig de la via i un camió va haver de frenar per no topar-hi. La dona que va morir conduïa un turisme que anava darrere d'aquest camió.