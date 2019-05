Els presos electes podran sortir dilluns de la presó per recollir les actes

El Tribunal Suprem ha donat permís perquè Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez vagin personalment al Congrés i al Senat dilluns per complimentar els tràmits de presentació de les credencials i de declaració d'activitats i bens. Ara bé, no els autoritza a allargar la sortida del dimarts, dia de constitució de les dues cambres, per celebrar reunions o rodes de premsa, tal i com havia demanat la defensa de Junqueras i de Romeva. El tribunal ajorna la sessió del judici de dilluns i cita els testimonis que havien de declarar aquell dia per al proper dimecres 22 de maig.

Així doncs, els presos podran sortir de la presó de Soto del Real per assistir al Congrés i el Senat a partir de les 10 hores per efectuar presencialment els tràmits necessaris per ser diputats i senadors abans de la constitució de les dues cambres dimarts. Els presos hauran de ser "degudament custodiats", diu la resolució del Suprem, i la presidència de les dues cambres haurà d'adoptar les "decisions oportunes perquè aquests tràmits es practiquin sense dilació per tal que siguin reintegrats al centre penitenciari amb la major brevetat possible".

Pel que fa al permís de dimarts, aquest se circumscriu únicament a la sessió constitutiva del Congrés i del Senat. No autoritza els presos a participar en reunions de treball o compromisos amb la premsa. El permís és per "fer possible la pràctica dels actes indispensables per a l'adquisició de la condició de membres de l'òrgan legislatiu", recorda el tribunal.