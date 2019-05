Ferit greu un home en un tiroteig a Badalona

Un home ha resultat ferit greu aquest matí a primera hora en un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Els fets han tingut lloc a l'avinguda Maresme de la localitat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per part de diversos testimonis que hi havia un home ferit a terra presumptament per arma de foc. Les trucades s'han produït al voltant d'un quart de vuit del matí. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat el ferit a un centre hospitalari en estat greu. Els Mossos han iniciat un dispositiu de recerca de l'autor o autors del tiroteig.