Els Mossos registren 39 denúncies per delictes d'odi des de principis d'any

Els Mossos d'Esquadra han registrat 39 denúncies per delictes d'odi i discriminació entre l'1 de gener i el 30 d'abril del 2019, gairebé el doble que en el mateix període del 2018, quan es van comptabilitzar 20. Atribueixen aquest increment a una major sensibilització, informació i detecció d'aquest tipus d'agressions. L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), però, té registrats 60 incidents contra el col·lectiu LGTBI fins a data d'avui, i creu que hi ha moltes víctimes que no denuncien, entre altres motius, pels costos econòmics del procés judicial. En declaracions a l'ACN, el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha demanat ajudes públiques perquè les víctimes es puguin personar en el procediment. Aquest divendres es commemora el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.

Rodríguez ha opinat que el balanç d'aquests primers cinc mesos de l'any és "una cara i una creu". D'una banda, ha constatat que les persones LGTBI "s'han empoderat". "Tenim molt clar que és necessari que es registrin totes les agressions, els insults i la carència de serveis", ha remarcat el president de l'OCH, que registra més incidències que mai. Ara bé, ha remarcat que, en canvi, encara hi ha reticències a l'hora de portar la denúncia al circuit ordinari, a la policia i als tribunals.

En aquest sentit, ha lamentat una falta d'implementació de la Llei contra l'homofòbia i també ha denunciat que manquen recursos públics per facilitar que les víctimes es puguin personar en els procediments judicials. Aquests costos, diu, tiren enrere moltes persones a l'hora de denunciar. "Necessitem tant recursos econòmics com humans per poder fer front a tota la violència contra les persones LGTBI", ha subratllat.

Dels incidents d'enguany, l'observatori detecta un repunt important a la ciutat de Barcelona i entre la franja d'edat més jove, tant pel que fa a les víctimes com també en els agressors. Això denota, ha dit Rodríguez, un "problema molt greu", i ha apostat per actuar en l'àmbit educatiu.