Almenys 17 ferits en explotar una bomba al nord d'Egipte

Unes 17 persones van resultar ferides ahir a causa de l'explosió d'un artefacte al pas d'un autobús turístic a prop del nou Gran Museu Egipci, que se situa al costat de les piràmides de Gizeh, als afores del Caire, informaven anit diverses fonts. Tres turistes van ser hospitalitzats per «precaució», encara que només van resultar amb «ferides lleus», segons va informar a Twitter la ministra egípcia de Turisme, Rania al Mashat.

La televisió estatal egípcia va indicar que l'autobús portava 25 turistes sud-africans, alguns dels quals van resultar ferits per l'explosió d'un artefacte «no identificat» que va trencar els vidres del vehicle i va causar desperfectes en un cotxe particular. Una font de la Comissaria General de la província de Gizeh va indicar que l'artefacte explosiu va ser col·locat al costat d'una tanca del perímetre del Gran Museu Egipci, que encara no ha estat inaugurat.

L'explosió es va produir després que el dia 28 de desembre passat quatre persones morissin i deu més resultessin ferides per la detonació d'una bomba casolana col·locada en el trajecte d'un autobús de turistes a la zona de les piràmides de Gizeh.

Per la seva banda, el ministeri d'Antiguitats egipci va aclarir en un comunicat que l'explosió no va causar danys al Gran Museu Egipci, un espai que exhibirà per primera vegada l'aixovar complet de Tutankamon i que es troba encara en construcció. A Egipte són freqüents els atemptats contra les forces de seguretat i en els últims anys també s'han registrat diversos atacs contra civils, especialment de la minoria cristiana copta, però no són habituals els dirigits contra els turistes.

El país està en estat d'emergència des de l'abril del 2017 a causa d'una sèrie d'atemptats terroristes contra unes esglésies al delta del riu Nil.