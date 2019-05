JxCat diu que Sànchez, Turull i Rull «no voldran renunciar a res»

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha assegurat que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull "no voldran renunciar a res", després que aquest dilluns hagin tramitat les actes que els atorga la condició de diputats a la cambra baixa espanyola. Borràs ha traslladat que estan "determinats" a "exercir els seus drets", i que "haurà de ser algú qui els privi". En una atenció als mitjans al Congrés, Borràs ha dit que Sànchez, Turull i Rull "estan convençuts que la Mesa defensarà el dret dels diputats". També ha transmès que la "determinació, força i compromís amb el poble de Catalunya" dels tres presos electes estan "intactes".

Borràs ha explicat que membres de JxCat han acompanyat els tres presos de la formació a tramitar les actes, que han estat traslladats al Congrés des de Soto del Real. "Des del moment que s'han obert els ascensors, els hem pogut acompanyar per complir els tràmits i fer-se càrrec de l'acta que els acredita com a diputats", ha dit. Per Borràs, "és una vergonya que diputats que haurien de tenir els seus drets polítics intactes, amb un acta de diputat que els garantiria la immunitat i la inviolabilitat, hagin hagut de tornar a la presó fins que demà vinguin a l'hemicicle per fer ús de la seva condició de diputats".

Segons la diputada de JxCat, Sànchez, Turull i Rull els ha reiterat que "la seva determinació, força i compromís amb el poble de Catalunya estan intactes" i que tots ells esperen "complir les funcions amb què els vots dels ciutadans els han facultat".

Borràs ha remarcat que cap dels tres "no voldran renunciar a res" i que estan "determinats" a poder "exercir els seus drets". "El fet de presentar-se a les eleccions ja significa quin és el seu compromís, volen poder exercir-lo i haurà de ser algú qui els privi de fer la tasca que el vot dels ciutadans els ha facultat", ha assegurat. De fet, ha afegit que la decisió sobre si seran suspesos com a diputats està en mans del Tribunal Suprem o de la Mesa del Congrés.

En aquest sentit, Borràs ha traslladat que Sànchez, Turull i Rull "estan convençuts que la Mesa defensarà els drets dels diputats, i que això implica també defensar-los a ells". Així, no ha volgut entrar en valorar què decidiran els presos si acaben sent suspesos de les seves funcions: "Si es produeix, ja comunicarem quina és la seva decisió, perquè l'acta és personal i intransferible", ha dit.



"Les distincions són evidents"



Borràs ha explicat que als presos electes se'ns ha lliurat "la cartera amb l'acreditació i el material per poder treballar", però que ha de quedar "custodiat" pel grup parlamentari, ja que no poden accedir a la presó amb "cap material aliè al que disposen al centre penitenciari".

Els tres presos electes han fet algunes fotos i vídeos que el grup té previst distribuir a les xarxes socials, ha explicat Borràs, "perquè ells no tenen permès fer declaracions i tenir contacte amb els mitjans". També ha lamentat que no han pogut fer una reunió per prendre decisions de la posició que tindran aquest dimarts al ple de constitució de la cambra baixa.