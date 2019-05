La tensió marca l'inici de la legislatura al Congrés

La 13a legislatura espanyola ha començat a caminar aquest dimarts amb un ple de constitució excepcional, marcat per la tensió, per la presència a la cambra de quatre diputats que es troben en règim de presó preventiva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, i amb l'ultradreta ocupant per primera vegada amb sigles pròpies un espai a l'hemicicle. Una breu encaixada de mans entre Junqueras i Pedro Sánchez i el soroll fet per la dreta cada vegada que un dels independentistes presos jurava la constitució han estat el més rellevant d'una jornada que ha acabat amb l'elecció de la socialista Meritxell Batet com a presidenta del Congrés.

Junqueras, Sànchez, Rull i Turull, al Congrés, i el també pres Raül Romeva al Senat, han arribat a les respectives cambres escortats per la Guàrdia Civil i han estat rebuts pels seus companys d'escó amb aplaudiments. Avui era un dia especial i no hi havia lloc assignat, així que tant ERC com JxCat han anat aviat a l'hemicicle per reservar lloc visible als presos.

Un moment clau de la sessió ha estat la breu coincidència de Junqueras i Sánchez després d'una votació mentre el republicà tornada al seu escó. "Hem de parlar", li ha dit Junqueras mentre estenia la mà, i el socialista li ha respost afirmativament, recollint l'encaixada.

També ha estat una estona parlant amb l'exministre d'Exteriors i candidat a les europees, Josep Borrell, i ha saludat altres exmembres del govern espanyol com Margarita Robles (Defensa), Dolores Delgado (Justícia) i Fernando Grande-Marlaska (Interior).

El Govern espanyol és partidari de suspendre els presos

La vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmat aquest mateix matí en una entrevista a la Cadena Ser que veu «obvi» que els presos independentistes no puguin exercir les seves funcions com a diputats i que per tant seran suspesos. Calvo també ha dit que l'encaixada de Junqueras «no té sentit» després del vet a Miquel Iceta com a president del Senat.

Una altra trobada entre presos i Sànchez ha tingut lloc en la segona votació per a la presidència, Jordi Turull ha baixat fins a l'escó que ocupa Javier Zaragoza i en passar per davant del president l'ha saludat amb un ràpid 'hola' però no hi ha hagut encaixada de mans, com sí s'ha produït amb Rull, Turull i Junqueras. Posteriorment, tots dos han coincidit quan pujaven l'escala per accedir a la tribuna i votar. Turull s'ha girat i ha tingut una breu conversa amb el president espanyol.

Enmig de les votacions, Sànchez també s'ha aixecat a parlar amb l'exministra i candidata a presidir la cambra, Meritxell Batet, i la portaveu socialista, Adriadna Lastra.

Converses i salutacions



Aprofitant que les votacions són llargues i la sessió durarà diverses hores, l'ambient a l'hemicicle és relaxat i s'ha vist els quatre diputats empresonats conversant amistosament amb els seus companys de grup i també d'altres que s'acostaven a saludar-los, com els bascos de PNB i Bildu. Aprofitant el primer recompte, molts diputats han sortir de l'hemicicle per anar a la cafeteria reservada per als diputats. També ho han fet Sànchez, Rull i Turull. Mentre siguin al Congrés tenen llibertat de moviments dins l'hemicicle, tot i que les porten que hi tenen accés directe estan custodiades en tot moment per la policia.

Junqueras se saluda amb Iglesias i Arrimadas fa dos petons a Sànchez, Rull i Turull



Els diputats presos han entrat al ple per la dreta de la presidència, junts, i quan estava a punt de començar el ple. Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez han entrat entre forts aplaudiments de la bancada d'ERC i JxCat i només s'ha escoltat un 'fuera' entre els 350 diputats. També els han aplaudit els familiars i autoritats catalanes que els acompanyen a la tribuna. El president d'ERC s'ha saludat donant la mà al líder de Podem, Pablo Iglesias, que seu molt a prop d'ell. Els tres diputats de JxCat s'han saludat amb els seus companys de grup. El president de Cs, Albert Rivera, està assegut a tocar de Sànchez, Rull i Turull i només separats pel passadís. Rivera ha ignorat els tres diputats i només ha mirat a Turull quan aquest se li ha dirigit. Qui sí els ha saludat és Inés Arrimadas, que ha fet dos petons a Turull, Rull i Sànchez. També s'ha vist Sànchez saludar-se amb Gerardo Pisarello dels Comuns. Membres del PNB i Bildu també s'han acostat a saludar els presos quan han començat les votacions. També s'ha vist conversar Junqueras amb membres de l'executiu de Sànchez, com José Luís Ábalos i Margarita Robles.

Els quatre diputats presos han entrat a la cambra poc abans que ho fes el govern en funcions de Pedro Sánchez, també entre aplaudiments. En tot moment, tenen llibertat de moviments dins de l'hemicicle i no porten manilles.

Tots quatre han estat molt actius al principi de la sessió, parlant amb els veïns d'escó. També s'ha vist a Rull i Turull fent servir un telèfon mòbil, ja que a la presó no en tenen. Els diputats de JxCat porten llaç groc, americana i corbata. En canvi, Junqueras avui sí ha optat per portar corbata (dilluns no en portava quan feia l'acreditació al Congrés) però no porta llaç groc.

Els tres diputats de JxCat s'asseuen al costat d'Alberto Garzón d'IU i Jaume Asens, d'En Comú Podem. El que està més a prop és Josep Rull, que ha estat parlant estona amb tots dos. A darrera d'ells hi són Laura Borràs, Míriam Nogueras, Sergi Miquel i Jaume Alonso-Cuevillas, també diputats de JxCat. Tota l'estona han estat també parlant. Junqueras ha fet el mateix amb el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, a qui té al costat.

Quan han començat les votacions, Jordi Turull s'ha mogut de l'escó per anar a saludar el portaveu del PNB, Aitor Esteban, i la resta de diputats nacionalistes bascos. També s'han acostat a saludar els presos els membres de Bildu.

En el moment que Junqueras havia d'anar a votar, ha passat a tocar de la bancada del govern i s'ha saludat amb alguns exministres com José Luís Ábalos o Margarita Robles.