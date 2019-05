El TC admet a tràmit el recurs d'Iceta després del veto independentista

El Tribunal Constitucional estudiarà si empara el líder del PSC, Miquel Iceta, després del veto dels grups independentistes al Parlament a la seva designació com a senador, si bé no es va pronunciar sobre les mesures cautelars sol·licitades pel partit, que resoldrà més endavant. Per unanimitat dels seus jutges, el ple del tribunal de garanties va decidir admetre a tràmit el recurs del PSC contra l'acord de la mesa del Parlament en què es confirmava el sistema de votació electrònic acordat un dia abans del ple i es desestimava així la petició de reconsideració formulada pel partit. I ho fa en considerar que l'assumpte «transcendeix del cas concret perquè podria tenir unes conseqüències polítiques generals» i que a més existeix una «especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina» al tribunal.El que no ha fet de moment el TC és pronunciar-se sobre la petició cautelar dels socialistes catalans, que perseguien suspendre els efectes d'aquest acord de la mesa en no apreciar la «urgència excepcional» que justificaria l'adopció de les mesures.