Marchena diu que el judici quedarà vist per a sentència l'11 de juny

El tribunal de l'1-O preveu que el judici que se celebra al Suprem quedi vist per a sentència l'11 de juny, segons va traslladar el president del tribunal, Manuel Marchena, a les defenses en una comunicació informal dimecres passat.

D'aquesta manera, el judici haurà durat 4 mesos, ja que va començar el 12 de febrer. Un cop acabin les fases pericials, que ja estan en marxa, i la documental, prevista per a la setmana que ve, el tribunal preveu que els informes de les tres acusacions, la fiscalia, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular de Vox, es faci el dia 3 de juny, i deixar un parèntesi d'uns dies abans que les defenses presentin els seus. Aquests començaran dilluns 10 de juny i es preveu que dimarts 11 els acusats puguin exercir el seu dret a l'última hora, amb un termini d'uns 15 minuts cadascun.

D'altra banda, la directora de Serveis del Departament de Governació durant l'època de Meritxell Borràs, Josefina Valls, va assegurar que no va tramitar cap expedient de contractació relacionat amb el referèndum de l'1-O i que així ho va comunicar al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona en resposta a un requeriment. Valls va explicar que els dos acords marc que es van posar en marxa per al subministrament d'urnes i paperetes es va fer per si hi havia un avançament de les eleccions al Parlament.