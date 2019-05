Busquen un sospitós de l'explosió al centre de Lió

Un grup de policies, a prop del lloc on hi va haver l'explosió

Un grup de policies, a prop del lloc on hi va haver l'explosió emmanuel foudrot/reuters

Les autoritats de França van llançar ahir una operació de crida i cerca contra un sospitós no identificat, després d'una explosió registrada en el centre de la ciutat de Lió que va deixar 13 ferits.

Fonts citades pel diari francès Le Figaro van assenyalar que 11 dels ferits van ser traslladats a hospitals de la ciutat, si bé de moment no hi ha més detalls sobre el seu estat.

La Fiscalia de Lió va indicar que les autoritats sospiten que l'explosió va ser causada per un paquet bomba, tal com va recollir la cadena de televisió local BMFTV.

Fonts policials van assenyalar que l'artefacte hauria estat llançat des d'una bicicleta per un home emmascarat que va fugir.

De moment, no hi ha detalls sobre la identitat d'aquest home. «Les imatges de les càmeres de vigilància seran estudiades per la policia judicial», va indicar Aurélie Bonnet Saint-Georges, adjunta de l'Alcaldia.

El president de França, Emmanuel Macron, va parlar d'«atac» a Lió, que va deixar «ferits», però «no víctimes mortals».

La prefectura de la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps va indicar que al lloc va establir-s'hi un perímetre de seguretat. Fins allà van desplaçar-se el prefecte i també el fiscal general del país.

L'incident va tenir lloc davant d'una pastisseria situada al carrer de Víctor Hugo.

El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, va anunciar a través del seu compte a Twitter que hi hauria un reforç de la seguretat a «espais públics i actes esportius, culturals i religiosos».