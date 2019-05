El Parlament recupera la majoria independentista que va perdre amb la suspensió de diputats per l'1-O

El ple del Parlament recupera la majoria independentista que va perdre l'octubre passat amb la suspensió de diputats per l'1-O. I és que al ple que comença avui, dimecres, s'estrenen vuit diputats (2 d'ERC, 2 de Cs i 4 de JxCat) que substitueixen els que han estat escollits diputats al Congrés en les eleccions del 28-A.

La mesa del Parlament d'aquest dimarts va enllestir els tràmits i demà ja podran exercir de diputats. Tenint en compte que tant Carles Puigdemont (JxCat) com Toni Comín (ERC) mantenen l'escó i no voten, la majoria independentista se situa en 68 diputats, just el topall que marca la majoria absoluta.

Són dos escons menys dels 70 que JxCat, ERC i la CUP van sumar en les passades eleccions al Parlament.

Al grup parlamentari on hi ha més canvis és JxCat. Deixen de ser diputats Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Laura Borràs. Als seus llocs entraran Miquel Buch, M. Elena Fort, Josep Puig i Boix i Glòria Freixa.

D'ERC han deixat el seu escó el president del partit, Oriol Junqueras, i el diputat Gerard Gómez del Moral. Són substituïts per Jose Rodríguez i la corredora de muntanya Núria Picas.

Pel que fa a la bancada de Cs, han marxat al Congrés la fins ara líder de l'oposició, Inés Arrimadas, i el vicepresident primer de la Mesa, José María ESpejo-Saavedra, i seran substituïts per Jorge Feijóo i María Mercedes Escofet.

En l'últim ple del Parlament, la fins ara diputada del PPC Andrea Levy ja havia renunciat a l'escó i es va estrenar com a diputat el secretari general del PPC, Daniel Serrrano.

Les eleccions a Barcelona també poden provocar més canvis als escons del Parlament. Ernest Maragall podria deixar el seu escó i també falta veure què farà la número dos de la llista de Manuel Valls, María Luz Guilarte, que és diputada de Ciutadans i ha estat escollida regidora a l'Ajuntament de Barcelona. En canvi, Artadi es decanta per mantenir l'escó al Parlament.