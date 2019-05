Cinc experts per investigar casos de privació de llibertat arbitrària

El Grup de Treball per a Detencions Arbitràries, que ahir va qualificar d'«arbitrària» la privació de llibertat de tres polítics catalans independentistes, és un mecanisme de l'Oficina de Nacions Unides per als Drets Humans que dirigeix l'alta comissionada Michelle Bachelet.

La seva creació es remunta a l'any 1991 i actualment està format per cinc experts: el mexicà José Guevara Bermúdez (president), l'australiana Leigh Toomey (vicepresidenta), la letona Elina Steinerte, el sud-coreà Seong-Phil Hong (Corea del Sud) i Sètondji Adjovi, del Benín.

En el passat ha comptat amb altres juristes internacionals, entre ells l'actual alcaldessa en funcions de Madrid, Manuela Carmena, qui va estar-hi entre 2007 i 2009.

La principal missió d'aquest òrgan és «investigar casos de privació de llibertat impostos arbitràriament o de forma inconsistent amb els estàndards internacionals fixats en la Declaració Universal dels Drets Humans i altres instruments legals internacionals», segons figuara als seus estatuts.

Una vegada detectat o rebuda la denúncia sobre un cas de detenció «arbitrària», el grup pot fer crides als governs implicats perquè actuïn sobre aquests fets i sol·licitar anar en persona als llocs on estan detinguts per conèixer la situació dels presos. Els cinc experts del grup treballen amb informació rebuda de governs, organitzacions governamentals i no governamentals, individus afectats, les seves famílies i representants.

El grup de treball presenta un informe anual al Consell de Drets Humans, que celebra sessions tres vegades l'any a la seu europea de l'ONU a Ginebra.