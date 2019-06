Iglesias demana «coherència» al PSOE a l'hora de negociar pactes

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, va avisar el PSOE que «no serà bona notícia per a Espanya perdre coherència a l'hora de plantejar aliances» postelectorals, ja que «dir una cosa en campanya i fer-ne una altra» perjudica l'estabilitat i pot suposar una «falta de respecte als electors». «Si el que volem és un horitzó d'estabilitat i certesa per al nostre país, no es pot dir una cosa en campanya i fer una altra immediatament després. Aquí ve una crítica afectuosa, irònica i esperançada als nostres socis del PSOE, que sembla que han trigat poc a proposar acords de govern a Cs», va apuntar durant la 35a Reunió del Cercle d'Economia de Sitges.

Davant un auditori ple d'empresaris, va afegir que «és poc comprensible presentar-te a unes eleccions amb un programa progressista i després voler arribar a acords de govern amb qui no té un programa progressista, sinó pràcticament al contrari». En to irònic, Iglesias va destacar que forma part de la política que els partits siguin «víctimes de certes promiscuïtats» una vegada passen la campanya –«en època postelectoral l'incompliment dels manaments és molt freqüent», va afirmar–, però va alertar que «incomplir en excés el sisè manament –amb referència a 'no mentiràs'- pot ser una falta de respecte cap als electors».

En aquest sentit, va reivindicar que la millor opció que té el Partit Socialista per no incórrer en una «incoherència greu» és articular un govern de coalició «estable» entre el PSOE i Unidas Podemos, «sostingut per una base política sòlida». «No es tracta de demanar butaques, sinó de comprometre's amb les reformes», va destacar Iglesias.