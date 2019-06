Cs descarta permetre que Carmena continuï a l'alcaldia

El candidat de Ciutadans a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va assegurar que «està descartat» donar suport a l'alcaldessa de Madrid en funcions, Manuela Carmena, perquè pugui revalidar l'alcaldia quan tingui lloc la sessió d'investidura i que, per contra, la formació taronja intentarà «formar govern amb el PP».

En aquesta línia, va destacar que han aconseguit l'objectiu que es van marcar, que era «sumar més que el bloc populista encapçalat per Carmena», de manera que «ara cal intentar arribar a acords, cedint uns i altres» perquè, va assegurar, «Carmena no segueixi governant 4 anys més a l'ajuntament».

Per part seva, l'alcaldessa en funcions de Madrid va agrair el suport dels seus simpatitzants que dissabte es van reunir a Cibeles per demanar que segueixi al capdavant del consistori i va assenyalar que «entre tots farem possible un govern sense la ultradreta a Madrid». «Immenses gràcies a totes les persones que us vareu reunir ahir a Cibeles per tant afecte i suport. Una abraçada forta, us vaig sentir molt a prop», va afegir Carmena.