Torra reivindica haver posat el país «en marxa» després del 155 i culpa l'Estat de fer impossible el diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat de "positiu" el primer any del seu mandat i ha reivindicat que ha posat el país "en marxa" després del 155 i que l'ha deixat "a punt".

En una roda de premsa per fer balanç del primer any de legislatura, Torra ha assegurat que el Govern ha "reactivat" el país després de l'aturada de la suspensió de l'autogovern i ha destacat la continuat de la dinamització econòmica.

El president català ha defensat la "mà estesa" del seu Govern i ha culpat el govern espanyol de Pedro Sánchez de no fer possible el diàleg. "Algú es va aixecar de la taula i no hem estat nosaltres", ha criticat. D'altra banda, ha lamentat que el darrer any hagi estat marcat per la "judicialització de la política" i ha citat el que considera "obstacles permanents".