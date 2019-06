El TS no permet a Jordi Sànchez entrevistar-se amb Felip VI

El Tribunal Suprem (TS) va denegar a Jordi Sànchez, diputat suspès i en presó preventiva per la causa del procés, la possibilitat de sortir de la presó per anar a la ronda de consultes amb el rei, per això JxCat hi enviarà Laura Borràs per denunciar davant Felip VI que hi ha «presos polítics». El Suprem considera que, en aquest cas, no concorren els «importants i comprovats motius» que justificarien el permís perquè Sànchez sortís de la presó de Soto del Real.

A més, a l'hora de valorar «la potencial afectació del dret de participació» de Sànchez, l'alt tribunal indica en un acte que l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana és «perfectament substituïble» per qualsevol altre membre de la seva candidatura. «I el que és més important, la negativa que ara resolem implica una limitació que és inherent a la mesura cautelar que l'afecta», és a dir, la situació de presó preventiva en la qual està des del 16 d'octubre del 2017.

D'altra banda, el rei rebrà quinze representants polítics a la ronda de consultes per a la investidura, començant pel diputat del PRC i acabant amb el president del Govern, segons el llistat que li va entregar a la Zarzuela la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Tant ERC com EH Bildu es van excloure de la ronda de consultes. Els independentistes catalans mantenen la seva negativa a participar en trobades amb el cap de l'Estat, un trencament que es va agreujar després del referèndum de l'1-O i del discurs de Felip VI de dos dies després. De fet, ERC ja es va absentar de les rondes de consultes després de les eleccions generals de desembre del 2015 i de les de juny del 2016. Aquella vegada van justificar la seva actitud en què el rei tampoc havia rebut la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. EH Bildu tampoc se sumarà a la ronda de consultes. El 2011, quan Amaiur va sumar set diputats, la coalició abertzale sí que es va entrevistar amb el rei Joan Carles, però en les rondes següents ja es va absentar.