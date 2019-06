Nebrera i Ortega dialogen des de la discrepància buscant solucions

Joana Ortega celebrava ahir que li hagués arribat la proposta de Fibracat pel que té de sacsejada. Tant ella, com Montserrat Nebrera i Josep Puigbó van accedir a participar-hi de manera desinteressada. La convocatòria és «un toc d'atenció», segons Ortega. «Ens diu que és hora de dir als polítics, deixeu-vos de tonteries, seieu i dialogueu». Nebrera, per la seva part, està segura que si ara estigués a primera fila política i tingués Joana Ortega al davant «seuríem per arribar a un acord, perquè som pragmàtiques».

La professora és partidària d'aprofundir en un espai central en la política catalana que ha quedat buit arran, justament, d'aquest anys d'enfrontament i d'enrocament de les posicions. Creu fonamental abordar una reforma de la Constitució per trobar un encaix de Catalunya en un esat que ha definit com a federalista amb territoris asimètrics.

Nebrera fa el seu plantejament des d'un punt de partida irrenunciable: que tothom sàpiga que ha de poder cedir en els punts de partida actuals, i ha posat sobre la taula la possibilitat de fer una amnistia per als presos, que, com que l'haurien de demanar ells mateixos, passaria per "haver d'assumir que alguna cosa no es va fer bé". L'exdiputada popular és contrària al procés de judicialització que hi ha hagut en el cas de l'1-O.

Per a l'ex vicepresidenta del Govern català, el diàleg «és complicat que el pugui fer gent implicada en condicions molt dures» i que, per tant, «el diàleg l'haurien de fer polítics que no tinguin tanta implicació emocional directa», indicant la possibilitat de trobar nous lideratges per al diàleg o interlocutors neutrals. I creu que ha de ser un diàleg «¡privatt i discret».