Els processats pel jutjat de l'1-O completen la fiança de 5,8 milions

El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona va confirmar ahir que la fiança de 5,8 milions d'euros imposada a 17 dels 30 processats per l'organització de l'1-O ja s'ha completat, en una diligència de la lletrada del jutjat del 3 de juny, a la qual va tenir accés Europa Press, i s'ha evitat l'embargament d'habitatges.

En aquesta diligència, es fa constar que el 8 de maig els processats, la majoria càrrecs o excàr-recs del Govern, van consignar gairebé 3,7 milions d'euros de la fiança solidària, però que en faltaven 2,1, de manera que el dia 20 es van dictar decrets d'embargament pel valor de la quantitat restant.

El 22 i 23 de maig, partits i entitats van consignar 702.000 (ERC), 626.000 (Caixa de Solidaritat) i 100.000 euros (Associació Catalana pels Drets Civils), que en total sumava 1.420.000 euros.

Posteriorment, el 27 de maig, complint amb l'ordre d'embargament de les entitats bancàries, es van retirar uns 580.000 euros dels comptes dels processats, per la qual cosa la fiança exigible, segons la diligència, es va reduir a 119.161,38 euros, una quantitat que va ser aportada el 30 de maig per la Caixa de Solidaritat.



L'embargament no és necessari

Tres dels processats del cas –l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo; el director general de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet, i l'exsecretari general de la Presidència, Joaquim Nin– havien ofert al jutjat per cobrir aquesta quantitat quatre habitatges, tot i que finalment no va ser necessari embargar-los, ja que la fiança es va cobrir amb la quantitat dels comptes embargats i els diners de la Caixa de Solidaritat, segons van explicar fonts jurídiques.

Així, en la citada diligència del 3 de juny, la lletrada confirma que al jutjat s'han consignat 5.817.859,43 euros, quantitat que supera en 14.790,56 euros el que exigeix la fiança.

La magistrada Alejandra Gil va fixar en 5.803.068,67 euros la fiança solidària per responsabilitat civil per als 17 processats per malversació, per la quantitat suposadament gastada o compromesa amb la celebració de l'1-O.