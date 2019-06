La protecció del Mediterrani, leitmotiv de la nova campanya d'estiu d'Estrella Damm

La protecció del mar Mediterrani és el tema que ha escollit Estrella Damm per a la nova campanya d'estiu. En una primera acció, la cervesera ha difós un vídeo en què es veu una ballarina sota l'aigua assetjada per quantitats ingents de plàstic, mentre sona una cançó composta per Joan Dausà i interpretada per Maria Rodés que convida a l'acció. "Si volem mantenir la nostra manera de viure, no hauríem de protegir allò que la fa possible?", diu una veu en off al final de la peça. A partir d'aquest treball, la companyia vol incidir en "l'emergència ecològica" a la qual "s'exposa" el Mediterrani i en la capacitat de la societat de revertir la situació. L'espot es titula 'Ànima', i la ballarina que hi apareix representa l'ànima del Mediterrani.

De forma molt visual i aprofitant el potencial expressiu de la dansa moderna, la campanya pretén sensibilitzar l'espectador dels nivells "elevats" de contaminació que pateix el Mediterrani i apel·lar tots els actors socials a la recerca de solucions eficaces, segons s'indica des de l'empresa.

'Ànima', una idea original d'Oriol Villar realitzada per Nacho Gayán i amb música de Joan Dausà que interpreta Maria Rodés, està protagonitzada per la ballarina canadenca Claire Friesen. És la primera de les dues campanyes que formaran part de la nova edició de 'Mediterràniament' aquest estiu. La segona part veurà la llum en els propers dies, i s'hi podrà escoltar íntegrament la cançó, que parla de la importància de preservar el mar mediterrani, segons indica la firma.

Més enllà d'això, la companyia afirma que la seva aposta pel medi ambient passa per l'ús d'ingredients de proximitat o d'energia verda per elaborar els seus productes, de la potenciació dels envasos reciclables o del projecte per retirar les anelles de plàstic de les llaunes, fet que suposarà "eliminar 89 milions d'anelles, que representen 260 tones de plàstic".