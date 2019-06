Colau assegura que «tots els vots que vinguin» seran benvinguts

L'alcaldable de Barcelona en Comú, Ada Colau, va assegurar en ser preguntada pel suport «sense condicions» de Manuel Valls que «tots els vots que vinguin, benvinguts siguin per a la investidura». Colau va precisar que, en un context «complex» i «molt fragmentat», «cadascú actua de la millor manera que pot amb els resultats que té». Així mateix, preguntada sobre si se sentiria còmoda amb els vots de Valls, l'alcaldable de BComú va preguntar: «En quina mesura? Jo he de respondre pels meus actes». Colau ha explicat que només ha parlat amb Valls a través de missatge de mòbil, que li va agrair la disposició dels seus vots però li va remarcar que només negociaria amb PSC i ERC.

A més, Colau va dir que no vol ser alcaldessa en solitari, amb només els seus 10 regidors, perquè «no podria governar bé». En aquest sentit, va reiterar que intentarà trobar majories més àmplies, idealment amb un tripartit.

Per la seva banda, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va dir que «no tindria sentit» investir una alcaldessa que no s'hagi compromès a governar amb ells i que seria una «irresponsabilitat» presentar-se a la investidura sense tenir els suports necessaris. Collboni va insistir que no donarà un «xec en blanc» a Ada Colau i ha rebutjat la seva proposta de formar un govern amb Barcelona en Comú, PSC i ERC perquè el vot al PSC va ser per tenir un alcalde progressista, un bon govern per als ciutadans de Barcelona i un govern «no subordinat al procés».



«Suma intel·ligent»

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, manté l'aposta per un govern compartit entre ERC i BComú a l'Ajuntament de Barcelona, una «suma intel·ligent», va dir, que permetria que Barcelona disposés d'un govern «compromès amb les llibertats» i amb l'alliberament dels presos.

Segons Maragall, un acord amb la formació d'Ada Colau donaria a Barcelona una «oportunitat» de desbordar «la lògica dels blocs contraposats». Maragall va mostrar-se esperançat sobre la possibilitat que encara hi hagin «converses positives» entre ahir i dissabte, quan s'han de constituir els ajuntaments.

«Nosaltres seguim esperant una resposta formal de la nostra última conversa», va dir, i «tenim una expectativa positiva de poder seure per estudiar els detalls de les propostes a nivell programàtic i en els objectius de llibertat i reconeixement dels drets polítics a Catalunya».