Sánchez i Iglesias acorden treballar per articular un govern de «cooperació»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Podem, Pablo Iglesias, s'han emplaçat aquest dimarts a treballar per a un govern de "cooperació" de caràcter progressista sense acabar de concretar si hi serien presents o no membres designats per Podem. Tots dos s'han reunit al Congrés durant més d'una hora en la ronda de contactes del president espanyol amb Podem, Cs i PP de cara a la investidura.

A la sortida de la reunió, Iglesias ha assegurat en roda de premsa que la seva formació entén que aquest govern de "cooperació" ha de ser un govern de "coalició" integrat pels dos partits, tot i que ha emfatitzat que ara "l'important són els continguts". La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmat que aquest govern de "cooperació" seria "plural i integrador" i haurà de tenir "fòrmules innovadores", i inclourà "persones representatives dels diferents àmbits". Ara, ha dit, cal "treballar" les pròximes setmanes per "explorar aquesta possibilitat".

Després de la reunió tan Iglesias com Lastra han evitat concretar com seria aquest govern de "cooperació" i s'han limitat a dir que "no s'ha parlat de noms".

"Els noms són el de menys", ha afirmat Iglesias, que ha destacat que el que és "clau" és "que hi hagi un govern plural que representi les formacions polítiques que l'han de formar".

Segons el líder de Podem, la d'aquest dimarts ha estat una reunió "positiva" però a partir d'ara caldrà "parlar molt" per acabar de concretar els continguts d'aquest govern.

"Esperem que les propostes que ens faci Sánchez vagi en aquesta posició i els dos estem d'acord que hi ha una majoria social progressista i que hem de governar junts", ha dit.

Segons el líder de Podem, les dues formacions estan "caminant cap a la bona direcció" i en pròximes reunions s'ha de caminar a partir del que ha estat un "punt de partida".

El PSOE destaca "grans coincidències programàtiques"

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha afirmat que l'últim anys s'ha constatat que és possible "l'entesa de l'esquerra" per fer polítiques socials. "S'ha demostrat que l'esquerra sap entendre's", ha dit.

Per aquest motiu ha afirmat que hi ha les peces necessàries "per seguir desenvolupant una agenda progressista" tal com demanen, ha dit, "els espanyols".

Segons Lastra, el PSOE surt "molt satisfet de la reunió amb Iglesias" on hi ha hagut "grans coincidències programàtiques".

En tot cas ha recordat que PSOE i Podem "no sumem" i per tant caldrà "explorar la possibilitat d'un govern integrador, no excloent i no tancat".

"L'important de la reunió és que hi ha voluntat d'acord" sobre la formació d'un "govern progressista" i "desbloquejar una situació on no guanya ningú", ha dit.