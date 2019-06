La defensa de Forcadell denuncia que se la jutja «per qui és i no pel que ha fet»

L'advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha denunciat que hi ha hagut una "exageració i magnificació" de la conducta de l'expresidenta del Parlament i que se l'està jutjant "per qui és i no pel que ha fet". Arderiu ha defensat les actuacions de la seva clienta quan va estar al capdavant de la cambra catalana, seguint el reglament i emparant-se en el marc de la "inviolabilitat parlamentària", que "no és una excusa per cometre delictes", sinó una "protecció de l'actuació lliure de la cambra sense ingerències d'altres institucions".

També ha carregat contra la fiscalia per la "invenció" de l'existència d'una "violència normativa" i ha negat que actués de forma concertada amb el Govern. "Si en 50.000 folis de causa i 50 sessions no s'acrediten reunions, ni whatsapps ni correus amb el Govern ni amb les entitats com es concerta, per telepatia?", s'ha preguntat. Arderiu ha denunciat la "diferència" entre la seva clienta, jutjada per rebel·lió al Suprem i fent front a pena de 17 anys de presó, amb la resta de membres de la Mesa, que seran jutjats per desobediència al TSJC.