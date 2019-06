Celaá diu que Sánchez no ha negociat «res» amb ERC

La portaveu del Govern espa-nyol en funcions, Isabel Celaá, va defensar ahir que urgeix fer Govern i va demanar directament a Cs que no «obstaculitzi» la investidura de Pedro Sánchez. Celaá va evitar adreçar-se directament a ERC, tot i que el portaveu, Gabriel Rufián, es va obrir dijous a facilitar la investidura amb una abstenció.

Però, a preguntes dels periodistes, va dir que no creu que un eventual suport dels republicans hagi de ser motiu de crítica. «No hi veig motiu per criticar a qui té una actitud de tractar de desbloquejar sense prejutjar la crítica que pot seguir fent a l'oposició», va dir Celaá, que assegura que no s'ha «negociat res» i que qui s'absté «ho farà lliurement».



«No hi ha alternativa»

La portaveu del Govern en funcions va insistir que no hi ha «alternativa possible» a Pedro Sánchez i que, per tant, és «criticable i incomprensible» que els partits no es moguin del no a l'abstenció.

La portaveu del Govern de Sánchez ha fet una crida als partits a «evitar el bloqueig», però ho va centralitzar especialment en el partit d'Albert Rivera, a qui demana que «reflexioni» i no dificulti la investidura. «Volem un govern com més aviat millor i Cs ha de reflexionar sobre la seva posició a la política, ha de modificar la posició d'obstaculitzar», va afirmar.

Segons Celaá, no hi ha «cap alternativa possible» a un Govern del PSOE i, per tant, diu que és «incomprensible i criticable» que la posició de Cs sigui impedir la investidura que, segons Celaá, no pot «esperar més».