El desacord entre les esquerres apropa García Albiol a l'alcaldia

L'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, cap de llista de la coalició Guanyem-ERC, va descartar ahir investir el socialista Àlex Pastor, per la qual cosa el candidat popular Xavier García Albiol té cada vegada més possibilitats de recuperar l'alcaldia, que va perdre el 2015.

Sabater i el líder d'ERC a la ciutat, Oriol Lladó, van anunciar que, després de la celebració de sengles assemblees, les bases de les seves formacions van decidir que votaran la seva candidatura en el ple de demà per ser la força d'esquerres que va obtenir més vots, el 24,5% i set regidors.

«Hem plantejat alternatives i possibilitats, però a l'altra banda no hem trobat a ningú, la taula sempre ha estat buida i el PSC no ha volgut escoltar, seure i treballar sobre les propostes», va lamentar Sabater.

Les negociacions entre socialistes, que van ser la tercera força amb sis regidors i el 20% dels sufragis, i Guanyem-ERC estan encallades des que es van celebrar els comicis, atès que tots dos es postulen com l'alternativa idònia per liderar un govern «progressista».

D'altra banda, l'exregidor del PP de Badalona David Gómez, que està sent investigat per haver adjudicat presumptament de forma irregular obres per valor d'uns 700.000 euros, va al·legar ahir que va actuar seguint el que li havia estat «delegat» per l'aleshores alcalde Xavier García Albiol. En un recurs d'apel·lació davant el jutjat d'instrucció número tres de Badalona, l'exedil assegura que «va actuar en tot moment sota els principis d'eficàcia i bona fe i dins l'àmbit d'actuació que se li havia delegat per part de l'alcalde de la ciutat».

El magistrat investiga l'exregidor i la gestora de l'empresa que va fer les obres, suposadament adjudicades a dit, en una causa en la qual també està imputada l'excoordinadora popular del districte de La Salut Julia Sánchez.