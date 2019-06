Josep Ramon Bosch hauria facilitat a Valls el finançament d'empresaris

El santpedorenc Josep Ramon Bosch, expresident de Societat Civil Catalana, hauria estat un dels facilitadors del finançament empresarial de la campanya de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, segons publicava ahir el diari Ara. Bosch hauria aprofitat les seves bones relacions amb el Círculo de Empresarios de Madrid.

Segons el diari, els contactes entre Valls i el gran empresariat haurien començat després de les eleccions del 21 de desembre del 2017, quan l'exprimer ministre francès va anar guanyant protagonisme a l'escena política catalana. Així, grans empresaris catalans com Mariano Puig, del grup perfumer Puig, van acollir sopars a casa seva per posar en contacte Valls amb altres possibles aportadors de finançament. També hauria tingut lloc un sopar a l'hotel Hotusa, segons l'Ara, i un tercer al domicili del fundador de Mango, Isak Andic, una trobada que Andic nega.

En una d'aquestes trobades, afirma el diari, es va plantejar la qüestió del finançament, però amb la condició posada pels empresaris, relata l'Ara, que no es pogués seguir el rastre de les aportacions, tot i que no són il·legals les aportacions de particulars a projectes polítics fins als 50.000 euros anuals. Segons explica el diari, Manuel Valls hauria reclamat una retribució neta de 20.000 euros mensuals mentre durés la campanya per intentar aconseguir l'alcaldia de Barcelona, una quantitat que supera de molt els com a màxim 7.239 euros al mes que rep un membre de l'Assemblea francesa.

L'Ara assegura que entre els aportadors de diners a la campa-nya de Valls hi hauria Félix Revuelta, president de Naturhouse (qui afirma haver posat en contacte l'exprimer ministre francès amb les empreses de l'Íbex 35); Javier Vega de Seoane (president de l'asseguradora DKV) i Claudio Boada (assessor principal a Espanya del fons d'inversió Blackstone), entre d'altres. A més, destacats empresaris i directius com Carlos Rivadulla, president d'Empresaris de Catalunya; Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya i conseller delegat de l'assessoria Telam; Luis Hernández de Cabanyes, president de Renta Corporación, haurien col·laborat en la campa-nya de l'exprimer ministre socialista francès.

Segons l'Ara, una condició uneix la majoria de persones a l'entorn del finançament de Manuel Valls, com és la seva pertinença a la Fundació Joan Boscà, nascuda contra l'independentisme, i de la qual també forma part Josep Ramon Bosch.