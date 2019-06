El Regne Unit diu que l'Iran és al darrere de l'atac a Oman

El Govern del Regne Unit va afirmar ahir que «és pràcticament segur» que l'Iran va ser darrere de l'atac de dijous contra dos petroliers al golf d'Oman i va remarcar que «cap altre actor estatal o no estatal podria haver estat responsable de forma plausible». El ministeri d'Exteriors va assenyalar que «hi ha un precedent recent d'atacs per part de l'Iran contra petroliers» i va recordar que la investigació encapçalada per Emirats Àrabs Units (EAU) sobre els atacs del 12 de maig contra quatre vaixells a prop del port de Fujairah apunta també a Teheran.

El titular de la cartera d'Exteriors, Jeremy Hunt, va condemnar els atacs i va indicar que els mateixos «cimenten un patró de comportament desestabilitzador per part de l'Iran».