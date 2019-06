La criptomoneda de Facebook rep el suport de Visa i PayPal

La criptomoneda que Facebook està creant ha rebut el suport d'empreses del sector bancari i financer. Aquesta setmana, Visa i PayPal van anunciar que donaven suport al projecte. Aquestes empreses, juntament amb Uber i Mastercard, invertiran prop de 10 milions de dòlars cadascuna per finançar la criptomoneda que la xarxa social preveu llançar l'any vinent.

Segons va publicar ahir The Wall Street Journal, els mecenes de Facebook formaran un consorci que controlarà la moneda digital, que serà batejada com la lliura. El diari estatunidenc assenyala que lliura estarà associada a altres criptomonedas llançades per governs per evitar els canvis bruscos de preu que sofreixen aquestes monedes digitals.

Els gegants dels pagaments digitals no seran els únics aliats de Facebook en aquesta nova aventura. Fa menys d'un mes, Mark Zuckerberg es va reunir amb els bessons Winklevoss, els creadors de Gemini, una criptodivisa associada al dòlar i que opera sota la normativa bancària de Nova York.



El consorci de la moneda

The Wall Street Journal indica que la moneda estarà fora del control de Facebook i dels membres de l'Associació Lliura, nom que adoptarà el consorci de Visa, Mastercard, PayPal i Uber. Malgrat la influència que pugui exercir la xarxa social, Zuckerberg s'assegura així que ningú el pugui acusar de controlar també la divisa. Al projecte també s'haurien sumat Booking o el mercat web argentí MercadoLibre.

La xarxa social planeja presentar la criptomoneda la setmana vinent, encara que el seu llançament està previst per al 2020. «Els pagaments són una de les àrees on tenim una oportunitat on fer-ho més fàcil. Crec que ha d'haver-hi una forma més senzilla d'enviar diners a algú com si li enviessis una foto», va explicar Zuckerberg en la conferència per a desenvolupadors del passat mes d'abril.

Actualment, Zuckerberg és el president de Facebook i un dels homes més rics del món. El jove americà, de 35 anys, té un patrimoni net de 66.000 milions de dòlars, segons la revista especialitzada Forbes.