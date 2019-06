Podemos insisteix en una coalició davant l'oferta de col·laboració externa al Govern

El secretari d'Acció de Govern de Podemos, Pablo Echenique, va insistir ahir que la posició del partit morat és la d'entrar en un Govern de coalició amb el PSOE. Després d'escoltar l'oferta de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que els ofereix llocs però fora del Consell de Ministres, li va recordar que la negociació tant de les mesures com de l'equip de Govern és un paquet en el qual va tot junt, i espera que Pedro Sánchez «no traeixi la il·lusió» de la societat que va elegir a les urnes «un govern de progrés».

En declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, Echenique va demanar a Calvo que no traslladi la negociació de Govern a l'àmbit dels mitjans de comunicació i va assenyalar que la clau perquè aquestes converses surtin bé és que «no es negociï a través dels mitjans de comunicació» i mantenir la discreció mentre es «parla moltes vegades amb l'altra part».

A partir d'aquí, Echenique va subratllar que des de Podemos estan oberts «a cedir, a transigir i a arribar a punts intermedis». Així, va explicar que, des del seu punt de vista, el tema de la negociació dels equips «va al final», però va recalcar que estan «preparats per considerar totes les posicions», tenint en compte que la seva és la d'un govern de coalició en el qual estiguin representats en proporció als vots obtinguts el 28 d'abril en les generals.

«Estem disposats a parlar del que faci falta amb el PSOE per arribar a un acord. Confiem que al final sortirà bé, ens posarem d'acord, creiem que Pedro Sánchez no ens han mentit quan ha traslladat la seva voluntat que hi hagi un govern amb Unides Podemos», va apuntar.

Hores abans, la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va confirmar ahir que el candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha ofert a Unides Podem càrrecs per desenvolupar «responsabilitats politicoadministratives importants», però fora del Consell de Ministres.

Així ho va explicar Calvo durant l'acte de presentació de la nova web del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en el qual va assenyalar que els socialistes estan a l'espera que els de Pablo Iglesias responguin a aquesta oferta.

«Per descomptat, no serien responsabilitats en el Consell de Ministres, però sí responsabilitats politicoadministratives importants, com correspon en un país com el nostre, per fer una tasca de caràcter polític important», va ressaltar la ministra en funcions, sense voler aclarir si el que es contempla és que les persones que designin els morats ocupin secretaries d'Estat.