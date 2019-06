Un magistrat del judici de l'1-O diu que la sentència es dictarà després de l'estiu

Un dels set magistrats del tribunal que ha jutjat l'1-O, Antonio del Moral, preveu que la sentència es dicti entre setembre i octubre. En declaracions fetes des de Melilla a la UNED, va dir que, a hores d'ara, es pot «descartar» que la sentència es faci pública abans de l'estiu, i ha argumentat que estan tot just deliberant i que és un tema «costós» que els portarà temps. Per això, apunta com a possibilitat la tardor.

Del Moral, però, reconeix que les previsions poden canviar, com ha passat quan estudiaven quan començaria i quan acabaria el judici, ja que les dates van anar fluctuant. «Estem deliberant i mentre estigui la deliberació en marxa és difícil fer càlculs de fins on arribarem», va afirmar en declaracions recollides per la Cadena Ser.

Per la seva part, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, veu possible que hi hagi una sentència del judici de l'-O abans de les vacances d'agost. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta va augurar que la decisió judicial serà més ràpida del que inicialment semblava i va afegir que «com més aviat millor». En referència a la resposta política que hi pot haver davant la sentència, Iceta considera «inevitable» que hi hagi eleccions al Parlament, tot i que va recordar que la prerrogativa és del president de la Generalitat. Segons el líder del PSC, ara no és el moment de començar una «negociació de propostes» i apunta que seria més fàcil si la sentència suggereix canvis legals.

Preguntat pel trasllat dels polítics presos a presons catalanes, Iceta va respondre que és el tribunal qui ho ha de decidir.

El líder del PSC va apuntar que si la sentència judicial suggerís canvis legals al poder legislatiu, seria més fàcil anar al Congrés amb propostes. D'aquesta manera va respondre a la possibilitat que el Govern espanyol proposi un canvi del Codi penal. En tot cas, Iceta va situar aquesta possibilitat en un escenari post-sentència.

D'altra banda, Iceta no comparteix la decisió de no permetre a Oriol Junqueras sortir de la presó per anar al Congrés per agafar la seva acta d'eurodiputat, i considera que el tribunal podria haver-lo deixat ser eurodiputat.