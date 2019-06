La dissenyadora Míriam Ponsa trenca amb la 080 i crea la seva pròpia desfilada

La Marta no compleix amb els cànons de bellesa establerts: pesa 72 quilos, fa 1,70 d'alçada i, el seu cos reflecteix les conseqüències físiques d'haver parit dues vegades. Malgrat això, dimecres vinent es convertirà en model de la dissenyadora manresanaMíriam Ponsa, juntament amb altres «dones reals».

La creadora manresana ha decidit desmarcar-se de la 080 Barcelona Fashion, i ha creat la seva pròpia desfilada independent per presentar la nova col·lecció primavera-estiu 2020. El motiu és que no se sent còmode en una plataforma «on s'imposen cànons de bellesa que no són un reflex de la realitat». «Si la moda és un altaveu, aprofitem-lo per donar una imatge d'inclusió i no d'exclusió», va dir. La desfilada serà dimecres 26 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.

Míriam Ponsa s'ha inspirat en l'empoderament de les dones per a la seva col·lecció per a la temporada primavera-estiu 2020. Ho ha fet a partir de les seves grans referents, però també de «dones reals». Aquest concepte de col·lecció l'ha fet reflexionar i, tot i que fa temps que se sent incòmode en una plataforma com la 080, ha estat ara que ha vist com un contrasentit el fet de presentar una col·lecció com aquesta en un marc com el de la 080, «que imposa uns cànons de bellesa estandarditzats i globalitzats». «Veia la meva col·lecció tan treballada amb una dona estandarditzada i clonada en 15 models diferents i pensava que no tenia massa sentit», va comentar.

Per aquest motiu, ha decidit trencar amb la 080 i ha creat la seva pròpia desfilada «amb dones reals». Hi participaran 21 dones d'entre 16 i 64 anys, i amb talles i mides totalment diferents. És el cas de la Marta, que ha decidit participar en la desfilada per reivindicar «que la moda ha de ser per a tothom».

«Les dones del carrer no encaixen amb les formes de la passarel·la i si comencem a tenir models amb cossos reals, farem que les nostres filles no es preocupin si el seu cos no és com el d'una model», va subratllar. La Pilar, de 25 anys, també hi participarà. Ha intentat ser model en altres ocasions, però sempre li havien tancat la porta per no complir amb les exigències dels cànons de bellesa i ara veu això com una oportunitat.