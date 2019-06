Repatrien el cos de la monitora morta en un accident a la Costa d'Ivori

Un grup de quatre persones format per familiars i responsables del Col·legi Major Bonaigua de Barcelona i l'escola Canigó, també de la capital catalana, van viatjar diumenge a la Costa d'Ivori per fer tornar el grup accidentat dissabte «com més aviat millor». En l'accident va morir una professora dels centres i sotsdirectora del Col·legi Canigó, Teresa Cardona, de 43 anys, que serà repatriada avui. Responsables de l'escola van explicar ahir que encara no hi ha cap concreció de quan podran tornar, ni de com i quan es podrà fer la repatriació del cadàver.

El grup el formaven 30 persones, 27 estudiants a punt de començar la universitat i 3 professores, que van viatjar el 21 de juny a Abidjan per començar un camp de treball a Yamoussoukro per ajudar a construir una escola pública local.

Aquest era el segon any en què les estudiants ajudaven en aquest centre de la Costa d'Ivori, fruit d'un conveni de cooperació amb països en vies de desenvolupament

L'accident mortal va ser dissabte durant el trajecte entre Abidjan i Yamoussoukro. Segons fonts de l'escola, un dels dos autobusos en què viatjaven va punxar una de les rodes, el conductor va perdre el control del vehicle, va sortir de la carretera i va bolcar, momenten el qual va morir la professora.

En l'accident, també van resultar ferides deu alumnes, mentre que el conductor va rebre l'alta de seguida. Totes elles van ser traslladades a un hospital de la zona dirigit per l'Ordre de Malta.

Diumenge ja van poder traslladar totes les ferides a Abidjan, on se'ls va tornar a fer una nova revisió a un hospital de la ciutat. Sis de les deu estudiants que van resultar ferides ja han rebut l'alta, mentre que les quatre restants romanen en observació, segons el ministeri d'Afers Exteriors.

Fonts de l'escola van agrair ahir als habitants de la zona la seva col·laboració en el rescat i per donar l'avís als serveis mèdics. L'ambaixada d'Espanya a la Costa d'Ivori i el cònsol del país africà a Barcelona van posar-se a disposició de les famílies. A la Costa d'Ivori, diverses persones de l'Opus Dei del país (una metgessa i responsables de residències, entre d'altres) van acollir el grup. El col·legi Canigó està vinculat a l'Opus Dei.