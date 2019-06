Zapatero revela que va tenir una breu conversa telefònica amb Junqueras

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha revelat que ha mantingut una breu conversa telefònica amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, quan aquest ja estava en presó preventiva.

En una entrevista a Rac 1, Zapatero no ha volgut donar detalls del moment en què es va produir la conversa, però ha explicat que va ser abans del judici de l'1-O i que no va arribar a un minut.

Zapatero li va traslladar la seva aposta pel diàleg i s'ha declarat "militant del diàleg i de l'entesa". Segons ha dit, una persona de qui no ha revelat la identitat, li va passar el telèfon per parlar amb Junqueras. Preguntat per si tornaria a mantenir una conversa amb el president d'ERC, Zapatero ha respost afirmativament i ha argumentat que "s'ha de parlar".

Zapatero ha explicat que té un amic comú amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i que alguna vegada s'han dirigit algun missatge a través d'aquesta persona. Per a l'expresident espanyol, la situació de Puigdemont és la més complicada que s'ha de gestionar, fins i tot més que la dels presos. "Que un president que se sent president estigui on està i amb les condicions polítiques i jurisdiccionals és complicat", ha argumentat Zapatero.

L'expresident ha evitat dir si considera que hi ha "presos polítics" tot i assegurar que té la seva pròpia opinió". "Això també m'ha perseguit amb el tema de Veneçuela i estic una mica cansat d'haver d'entrar en aquests laberints semàntics i nominalistes", ha afegit.

Pel que fa a la sentència sobre l'1-O, Zapatero espera que sigui una sentència "que no comprometi el diàleg". "Desitjo que sigui una sentència que permeti, amb respecte al Tribunal Suprem, recuperar la necessària i desitjable convivència", ha afegit. De fet, ha recordat les conseqüències de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, i espera que "la lliçó s'aprengui". I també s'ha dirigit als independentistes per advertir-los que la sentència serà del Suprem, que no depèn, segons diu, de cap poder polític.

Segons l'expresident de govern espanyol, aquesta legislatura espanyola hauria de ser una "palanca" pel diàleg "inevitable, desitjat i esperat" entre l'Estat i els partits nacionalistes. I pel que fa als eventuals suports de cara a la investidura, Zapatero no ha descartat els partits independentistes recordant que formen part del Congrés.

Pel que fa a la solució per a Catalunya, Zapatero parla de reformes sense concretar i amb la situació actual veu molt lluny la possibilitat de reformar la Constitució, tenint en compte que es necessita una majoria àmplia.



Rebutja un referèndum d'autodeterminació



Zapatero s'ha mostrat molt contundent a l'hora de rebutjar un referèndum d'autodeterminació i ha considerat que "no és una demostració de bona cultura democràtica". Segons l'expresident, seria una "sortida en fals" i ha defensat que la democràcia és "convivència i buscar la unitat".

L'expresident espanyol també ha volgut llançar un missatge als independentistes avisant que la monarquia haurà de tenir un "paper important" i ha afirmat que "pot ser un factor que contribueixi al procés de diàleg" tot i les crítiques de l'independentisme contra el discurs del Rei del 3 d'octubre del 2017.

Preguntat per la crisi interna a Ciutadans, Zapatero no s'ha mostrat sorprès i ha dit que sempre ha vist Albert Rivera com una persona de "dretes, dretes". Zapatero ha afegit que no és creïble un partit que s'asseu amb Vox i qüestiona la constitucionalitat del PSOE.