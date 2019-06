Una exdiputada valenciana de Cs assessorarà Puig

? El president de la Generalitat, Ximo Puig, nomenarà en els propers dies l'exdiputada autonòmica i exeurodiputada de Ciutadans Carolina Punset com a assessora comissionada per a assumptes europeus i iniciatives estratègiques. Així ho va anunciar Presidència en un comunicat, en què va detallar que Punset s'incorporarà al gabinet per reforçar l'acció de la Generalitat en les polítiques vinculades amb la Unió Europea, com la contribució a la potenciació del comerç exterior, les infraestructures estratègiques, la promoció de la imatge de la Comunitat Valenciana i la captació de fons europeus.