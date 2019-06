Forcadell i Bassa arriben a Brians 2 abans que els Mossos les traslladin

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa han ingressat a les 13.50 hores al Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), que és el centre de trànsit entre Instituciones Penitenciarias i els Serveis Penitenciaris. A Brians 2 té lloc el canvi de custòdia entre la Guardia Civil i els Mossos d'Esquadra. Els Mossos portaran Forcadell a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), i Bassa a la de Puig de les Basses, a Figueres.

El trasllat s'ha iniciat a les 8.30 hores d'aquest matí des de la presó de Madrid I Alcalá-Meco (Alcalá de Henares) en les condicions previstes per Instituciones Penitenciarias i la Guàrdia Civil, després que el Tribunal Suprem ho autoritzés divendres passat. Les polítiques preses han arribat en un comboi format per dos tot-terrenys de la Guàrdia Civil i un altre vehicle no logotipat. Ho han fet poc després que els polítics presos homes hagin arribat en autobús des de la presó saragossana de Zuera.

En breus moments, s'iniciarà la conducció de les preses polítiques cap als centres penitenciaris Mas d'Enric (El Catllar) i Puig de les Basses (Figueres), respectivament. Hi romandran com a internes preventives.