El Govern veta l'accés a Montserrat i cinc massissos més i prohibeix la sega

El Govern de la Generalitat ha prohibit l'accés a sis massissos de Catalunya pel risc d'incendis. L'executiu ja havia anunciat el tancament del Montsec, el Montsant i els Ports de Tortosa, però el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que aquesta prohibició s'estenia també a partir d'ahir a la nit als massissos de Montserrat, les Gavarres i les Cadiretes. Des del centre de comandament de l'incendi de la Ribera d'Ebre, Torra també va dir que la sega queda prohibida durant 48 hores.

Després de reunir-se amb els responsables operatius i els alcaldes de la zona aquest dijous a la tarda a Vinebre, el president Torra va fer una crida a la responsabilitat i a la solidaritat de tota la ciutadania. «Vivim un moment d'una excepcional climatologia. Divendres serà el dia més calorós que estava previst i la situació pot ser crítica a tot el país», va advertir el cap de l'executiu. En aquest context, el president demana evitar «sortir a les muntanyes i als massissos», i justifica l'ampliació de les prohibicions d'accés «per sentit comú i perquè són les zones on hi ha més perill».

El conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva banda, va explicar que els Bombers preveien donar per extingit ahir mateix l'incendi declarat a la Fatarella, que es va atacar «amb molta força» per part dels Bombers i la Unitat Militar d'Emergències. Tot i que es van haver de desplaçar recursos a aquest foc, Buch va apuntar que, malgrat tot els Bombers es van poder concentrar en el foc iniciat a la Torre de l'Espanyol, que ahir tenia uns 128 quilòmetres de perímetre i uns 14 de llargada.

Per la seva banda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va insistir que cal extremar les precaucions, sobretot avui coincidint amb «un pic de calor». Amb motiu de la prohibició de la sega durant 48 hores, la consellera va posar en valor la tasca i la col·laboració del sector i dels Agents Rurals perquè, des del 2012, els incendis forestals relacionats amb la sega han caigut el 80%, va concloure.

Jordà va explicar que l'incendi de la Ribera d'Ebre ha afectat només una explotació ramadera, on han mort cremats prop de 200 xais.

Miquel Buch també va insistir a demanar als ciutadans que no vagin a la muntanya a Catalunya durant els pròxims dies per l'alt risc d'incendi: «El que menys ens interessa és tenir gent a la muntanya, perquè se'ls podria haver de rescatar. Hi poden anar la setmana que ve. Demanem que se sàpiga entendre que ara és un moment per no anar a la muntanya perquè pot ser perillós».