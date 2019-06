La hidratació, idònia per a la gent gran per combatre la calor

«Ens diuen que beguem vuit gots d'aigua al dia», explica Rosa Núñez, usuària de la residència Sant Andreu de Manresa. Aquesta és una de les principals recomanacions que es donen a les persones grans aquests dies. A la capital del Bages, amb els termòmetres enfilant-se als 40 graus i amb el Pla municipal d'emergències ja activat, insisteixen en el fet que la «prevenció» és clau per evitar els cops de calor entre un dels col·lectius més vulnerables. I és que tenen més risc de patir-los, ja que els mecanismes de termoregulació perden eficiència amb l'edat. Al centre, explica la seva directora, Dolors Fitó, han engegat tot un seguit de mecanismes per tal que tant els usuaris de la residència com els del centre de dia evitin els riscos.

La directora de la residència explica que una de les mesures de prevenció amb la qual insisteixen més és en «augmentar la ingesta hídrica». També es recomana que es posin roba fresca, abaixar les persianes i, sobretot, evitar sortir si fa calor. Pepita Llavina, usuària del centre de dia, afirma que és cert que el personal del centre hi insisteix, i ella mira de fer-ho tot. Quan arriba a casa i surt a donar el volt, diu, «sempre busco passar per la part del carrer on hi ha ombra». Concepció Capdevila, per la seva part, reconeix que no li agrada la calor i que l'espanta la temperatura d'aquests dies. En el seu cas és usuària del centre de dia. Quan arriba a casa, explica, una de les primeres coses que fa és engegar l'aire condicionat. L'única assignatura pendent, reconeix, és que potser no beu tanta aigua com li recomanen que ho faci perquè «no tinc set», però sap que ho hauria de fer més.

Bages i Berguedà es troben en aquest moment en alerta taronja. El Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona va contactar al llarg de dimecres amb les persones usuàries més vulnerables, amb situació de risc elevat i amb les que viuen en habitatges aïllats. En total es va contactar amb 428 persones usuàries: 317 al Bages i 110 al Berguedà. En paral·lel, el Servei Local de Teleassistència va fer 1.479 trucades.