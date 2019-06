Onada de solidaritat amb el ramader de l'Ebre que ha perdut 200 xais pel foc

Un ramader de Prats de Lluçanès ha llançat una proposta a través de les xarxes per ajudar el ramader de la Torre de l'Espanyol, que ha perdut 200 xais per culpa de les flames. En poques hores la proposta ha generat una gran onada de solidaritat i s'ha fet viral. «Si ell vol tornar a tenir ovelles, per caps de bestiar no serà», explica Abel Peraire. De moment ja hi ha una vintena llarga de propietaris d'explotacions d'arreu dels Països Catalans que han ofert animals al seu col·lega ebrenc. Si ell ho accepta, s'encetarà una campanya de micromecenatge que sufragarà el cost de la recollida i trasllat dels caps de bestiar. «El territori està amb el territori i la bona gestió que en fan ramats com aquest que s'ha perdut no volem que desaparegui», destaca Peraire.

Un grup de WhatsApp on hi ha ramaders i pagesos de tot Catalunya va començar a bullir dimecres al vespre després de conèixer la notícia que un ramader de la Torre de l'Espanyol ho havia perdut tot, amb un ramat de 200 xais inclòs. La desgràcia els va colpir molt i van decidir fer-hi alguna cosa, «aportar el nostre granet de sorra», explica Abel Peraire, un dels ramaders del grup. «Sabem que a la zona hi ha moltes persones damnificades, però el ramader és el que ens tocava de més a prop», assenyala. La resposta del sector i de la gent en general els ha sorprès gratament i Peraire no té paraules per agrair totes les mostres de suport.

Ara per ara, una vintena llarga de ramaders que van des de la Catalunya Nord fins al País Valencià ja s'han compromès a regalar bestiar al ramader perjudicat. La proposta de moment és això, una proposta, i encara han de parlar amb el propietari sobre com ho veu, què vol fer i si té ganes o no de tornar a començar de nou. «Nosaltres tampoc som ningú per obligar-lo que torni a posar el ramat». «Tot està molt verd encara, i el ramader ha de pair tot el que ha passat. Ho entenem perfectament i, si ens passés a nosaltres, no sabem com reaccionaríem», diu Abel Peraire. «Si ell vol, la iniciativa tirarà endavant», afegeix.

Al darrere d'aquesta iniciativa també hi ha una altra cara que és la defensa ferma dels pagesos i ramaders del territori. Segons Peraire, la proposta també és una empenta perquè el territori «no es perdi». Disposar d'animals que pasturin pel bosc ajuda a mantenir net l'espai forestal i ajudar a fer-ne una bona gestió.