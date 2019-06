Trump mana a Pedro Sánchez que s'assegui a la cimera del G-20

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha manat al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que s'assegui durant la reunió de mandataris internacionals del G-20 que s'ha celebrat a Osaka (Japó). En un vídeo de l'interior de la reunió publicat en diversos mitjans, es veu com el president del govern espanyol en funcions es dirigeix a Trump, que interromp la conversa fent un gest per indicar on s'ha de col·locar Sánchez i se'n va. El socialista ha seguit la indicació i s'ha assegut amb un somriure, diposat a començar la trobada entre els governants i líders del fòrum mundial, que es produeix en mig de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.