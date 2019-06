Vox es querella contra Zapatero per «col·laboració amb banda terrorista»

Les crítiques a l'Executiu per l'entrevista que TVE va fer a Arnaldo Otegi i la querella de Vox contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per «col·laboració amb organització terrorista» van marcar l'acte institucional d'homenatge a les víctimes del terrorisme que va tenir lloc al Congrés dels Diputats, al qual Vox no va assistir per denunciar un suposat «blanquejament» del Govern a ETA. Un criteri compartit pel PP i Cs, que, malgrat que sí que hi van ser presents, van evitar criticar l'actuació judicial contra Zapatero del partit d'Abascal perquè –en paraules del secretari general del PP, Teodoro García Egea– «el PSOE fa massa temps que està en silenci sobre les actes vergonyoses de la negociació amb ETA». A l'acte hi van assistir representants d'ERC –no de JxCat, que tenien reunions a Lledoners– i Bildu es va sumar al minut de silenci en memòria de les víctimes.