Tajani diu a Puigdemont i Comín que «no puc tractar-los com a eurodiputats»

El president del Parlament Europeu (PE), Antonio Tajani, va traslladar ahir a Carles Puigdemont i a Toni Comín que no pot tractar-los com a futurs eurodiputats perquè els seus noms no són a la llista de parlamentaris europeus traslladada per les autoritats espanyoles a l'Eurocambra.

«Sembla que els seus noms no són a la llista de diputats electes comunicada oficialment al Parlament Europeu per les autoritats espanyoles. En conseqüència, i fins a un altre avís de les autoritats espanyoles, no estic en posició de tractar-los com a futurs membres del Parlament Europeu», assenyala Tajani en la seva missiva.

El president de l'Eurocambra respon així a una carta enviada el 14 de juny passat per tots dos líders independentistes, ara a Bèlgica i elegits a les eleccions europees del 26 de maig passat.

Tajani, que també fa referència a altres cartes enviades per Puigdemont, Comín i els seus assessors legals, explica que la Junta Electoral Central el va informar els dies 18 i 20 de juny dels resultats oficials de les eleccions europees a Espa-nya, en les quals tots dos figuraven com a primer i segon candidat de la llista de Lliures per Europa-Junts per Catalunya, que va obtenir dos escons.

D'altra banda, l'Advocacia de l'Estat coincideix amb la Fiscalia del Suprem en considerar innecessari que el tribunal que va jutjar l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras per rebel·lió hagi de plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal Europeu de la Unió Europea sobre l'abast de la seva immunitat després de ser elegit al Parlament Europeu.