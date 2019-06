La UE tanca l'acord de lliure comerç amb Mercosur després de 20 anys de contactes

La Unió Europea i Mercosur van tancar ahir 20 anys de negociacions en arribar finalment a un acord comercial «ambiciós, equilibrat i ampli» entre les dues regions. El nou marc comercial, afirmava un comunicat de la Comissió Europea, consolidarà una associació «estratègica» i crearà «oportunitats significatives» per als països europeus i per als estats que integren el bloc del Mercat Comú del Sud - el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai, i el Paraguai. «És un moment històric, va afirmar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker».

La UE i Mercosur van començar a negociar un tractat de lliure comerç l'any 2000 i les converses han passat des de llavors per diverses fases, i fins i tot van arribar a estar parades. Totes dues parts van acordar el 2016 rellançar unes negociacions en les quals el capítol agrícola ha estat el gran escull, especialment les exportacions de carn de boví de Mercosur al bloc comunitari.

Espanya és un dels països europeus, juntament amb Alemanya, que més ha impulsat aquest acord, que ha tingut les reserves de França, Bèlgica, Irlanda i Polònia. De fet, Pedro Sánchez i Angela Merkel, juntament amb els mandataris dels Països Baixos, Suècia, Portugal, República Txeca i Letònia, van escriure fa una setmana una carta en la qual demanaven no perdre la «finestra d'oportunitat» que s'havia obert.

Segons la CE, l'acord eliminarà la majoria dels aranzels entre totes dues parts i les companyies europees estalviaran uns 4.000 milions d'euros anuals. Les exportacions de la UE a Mercosur el 2018 van ascendir a 45.000 milions d'euros, mentre que les dels quatre països americans al bloc europeu van tenir un valor de 42.600 milions. Brussel·les destaca que el pacte impulsarà les exportacions de productes industrials europeus que fins ara s'han enfrontat a aranzels «a vegades prohibitius», com cotxes, components d'automòbils, maquinària, productes farmacèutics i roba i calçat. El sector agrícola europeu, ressalta l'executiu comunitari, gaudirà d'aranzels més baixos en els vins, en les begudes espirituoses i en les begudes no alcohòliques. També suposa l'accés lliure de gravàmens de productes lactis a Mercosur, fins a una certa quota. Mercosur a més reconeixerà un total de 357 indicacions geogràfiques protegides a la UE. L'acord aconseguit també suposa l'obertura del mercat de contractes públics dels països de Mercosur a empreses europees, i l'accés a proveïdors de serveis en sectors com la tecnologia de la informació.