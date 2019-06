L'inspector dels Bombers adverteix que poden arribar incendis més grans

? L'inspector en cap del Grup d'Actuació Forestal (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, va advertir ahir que grans incendis com el de la Ribera d'Ebre, que fins ara no eren freqüents, poden repetir-se de forma més freqüent per la situació d'abandonament dels boscos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el bomber, especialista en l'anàlisi dels incendis, va explicar que, a més de la climatologia, «que sempre l'hem tingut», el problema és que Catalunya, per exemple, fa 30 anys tenia un 30% del seu territori cobert per boscos i ara és el 70%. Segons Marc Castellnou, aquest augment de les zones forestals ha estat a causa de l'abandonament de l'agricultura i la silvicultura, que ha deixat molts terrenys abans cultivats en grans extensions que ara s'han acabat convertint en boscos de malesa i boscos de pi blanc que ningú cuida.

Castellnou ha reconegut que l'incendi de Ribera d'Ebre, que ha cremat unes 6.000 hectàrees, és un «incendi extrem», dels que n'hi ha pocs, «no més de 8 en els últims 40 anys», però va advertir que a partir d'ara aquests incendis poden ser més freqüents. L'inspector en cap del Grup d'Actuació Forestal va indicar que amb l'incendi de la Ribera d'Ebre «estem a l'eliminatòria prèvia de la Champions», perquè «l'estiu acaba de començar i encara no sabem què ens pot venir».